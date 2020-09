Weer aanhouding voor voetbalrellen Groningen

GRONINGEN – Vanmorgen heeft de politie opnieuw een aanhouding verricht inzake de voetbalrellen in de binnenstad van Groningen.

De gemeente Groningen kreeg vorige week informatie dat een groep Duitse risicosupporters naar Groningen wilde afreizen om zondag 6 september de oefenwedstrijd tussen FC Groningen en Arminia Bielefeld bij te wonen. Bij deze wedstrijd waren supporters van de bezoekende voetbalclub door de corona-maatregelen niet welkom. Om ongeregeldheden te voorkomen zou om middernacht een noodbevel van kracht gaan.

Dat noodbevel ging eerder van kracht dan de bedoeling was. Op zaterdagmiddag rond vijf uur gingen in de Kromme Elleboog in het centrum van Groningen Duitse en Nederlandse relschoppers met elkaar op de vuist. De vechtpartij duurde maar kort. De vechtersbazen waren voordat de politie arriveerde verdwenen. Stoelen, tafels, fietsen en glaswerk raakten flink beschadigd.

Zondagochtend is de politie een opsporingsonderzoek gestart naar aanleiding van deze vechtpartij. Zondagavond is een eerste verdachte man aangehouden. Dinsdagavond is een tweede man uit Groningen aangehouden en woensdag 9 september een derde en een vierde verdachte. Het gaat om een inwoner van Groningen en een 20-jarige man uit de gemeente Westerkwartier. Gisteren werden weer twee mannen aangehouden en vanmorgen nog één.

De verdachten worden gehoord. Hoeveel er op dit moment nog vast zitten is niet bekend.

Update: i.v.m. de vechtpartij op de Kromme Elleboog in #Groningen (zaterdag 5 september) zijn wederom twee mannen aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. Beide verdachten zitten vast. Zij worden gehoord. — Politie Groningen (@polgroningen) September 13, 2020