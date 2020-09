Westerwolde boekt 4-0 zege in en tegen Meeden

MEEDEN – In een vrij eenzijdige wedstrijd boekte Westerwolde zondagmiddag in haar laatste bekerwedstrijd van het seizoen een goede 4 – 0 overwinning op vijfdeklasser Meeden.

Op het plaatselijke sportpark De Bouwte was de formatie van trainer Richard Streuding duidelijk een maatje te groot voor de dapper strijdende Meedenaren. Gelet op het aantal gecreëerde kansen had de overwinning best nog groter kunnen en mogen uitvallen. En mocht er na deze wedstrijd een “man of the match” zijn uitgeroepen, dan valt deze eer eigenlijk alleen maar toe te delen aan Kevin v.d. Laan. Hij nam deze middag drie van de vier doelpunten voor zijn rekening.

Westerwolde begon vol overtuiging aan de wedstrijd en de ene na de andere aanval rolde richting het doel van de Meedener sluitpost. Aanvankelijk leidde dit niet tot succes, maar toen René v.d. Laan in de 15e minuut op rechts ongehinderd doorbrak wist hij bij de tweede paal zijn vrijstaande broer Kevin te bereiken die het leer eenvoudig in een nagenoeg leeg doel kon schuiven: 0 – 1. Meeden stelde daar weinig tegenover en wist slechts één keer keeper Rudie Bergman tot een knappe redding te dwingen. Hoewel het spelniveau naarmate de eerste helft vorderde ook van de kant van Westerwolde enigszins daalde, wist het team zich nog behoorlijk wat kansen te creëren. Maar deze waren onder andere aan Brian Kuiper en René v.d. Laan niet besteed. Na vijfenveertig minuten voetballen stuurde scheidsrechter Wijnstra, die vanmiddag als invaller voor de heer Tienkamp aantrad, beide teams dan ook naar de thee met een magere 1 – 0 voorsprong voor de gasten uit Vlagtwedde.

In het tweede bedrijf eenzelfde spelbeeld als in de eerste helft. Het was Westerwolde dat de lakens uitdeelde en gemotiveerd op jacht ging naar meer treffers. Het duurde nog tot de 60e minuut alvorens dit tot resultaat leidde. Nadat René v.d. Laan op links op snelheid de diepte werd ingestuurd, werd hij door een verdediger van Meeden binnen de zestienmeter onderuit getikt. De strafschop was onvermijdelijk en Kevin v.d. Laan schoot deze dan ook onberispelijk binnen: 0 – 2. Kort daarna een mooi doelpunt van Frank Riks. Uit een ingestudeerde corner vanaf rechts schoot hij de bal niet onhoudbaar hoog en hard binnen: 0 – 3. Het slotakkoord was voor Kevin v.d. Laan, die in de 85e minuut vanuit een vrije trap van links met z’n rechterbeen de bal rechtstreeks in de verre bovenhoek deed belanden. Meeden probeerde nog wel tot een eretreffer te komen, maar de solide verdediging van de Vlagtwedders gaf hiervoor weinig ruimte weg. Scheidsrechter Wijnstra, die de wedstrijd prima onder controle had, kon derhalve een 4 – 0 overwinning voor Westerwolde in de wedstrijdapp noteren. Vermeldenswaardig is nog dat Julian Smid deze middag zijn debuut in het eerste van Westerwolde maakte. Lars te Bokkel, eveneens speler van Westerwolde JO-17, had dit al eerder gedaan. Beide spelers kunnen terugkijken op een goede invalbeurt.

Door deze overwinning eindigde Westerwolde als tweede in de bekerpoule met zes punten uit drie wedstrijden, achter Sellingen dat deze middag haar derde wedstrijd in en tegen Veelerveen ook in winst wist om te zetten. Na een aantal wisselvallige beker- en oefenwedstrijden kan Westerwolde zich nu opmaken voor de eerste competitiewedstrijd, volgende week zondag in en tegen Weerdinge. Pas daarna kan er een conclusie worden getrokken hoe het team er nu precies voorstaat.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Mark Geukes – Martin Boer (65e min. Peter Beens) – Rudolf Riks (C) – Elroy v.d. West – Frank Riks (75e min. Julian Smid) – Merill Wakker – Brian Kuiper – René v.d. Laan – Joan Solano (75e min. Lars te Bokkel) – Kevin v.d. Laan Scheidsrechter: dhr. R. Wijnstra

Amusementswaarde: 6,5

Toeschouwers: 80

Ingezonden door Harm Jan Pleiter