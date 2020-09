Besmettingen COVID-19 toegenomen

NEDERLAND – De afgelopen week is het aantal nieuwe positief geteste personen toegenomen. De sterkste stijgingen waren te zien in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de leeftijdsgroep van 20-40 jaar. Ook het reproductiegetal is gestegen en ligt nu boven de 1. De aantallen gerapporteerde ziekenhuisopnames en intensive-care opnames vanwege COVID-19 blijven laag.

Vandaag zijn in Nederland 1.300 mensen positief getest op corona. RTV Noord meldt dat bij de Groningse studentenverenigingen Vindicat 15 en bij Navigators 29 leden besmet zijn. Ze zitten in quarantaine. De verwachting is dat deze aantallen nog gaan oplopen.

In Winschoten is bij een medewerkster van verpleeghuis Renselheerdt corona vastgesteld. Twintig bewoners en vier medewerkers zitten in quarantaine. Ze zijn getest. Morgen worden de uitslagen verwacht.

In de afgelopen dagen bleek dat er 6 studenten Tandheelkunde en één student Mondzorgkunde van het UMCG besmet zijn met het coronavirus. Dit ontdekten zij zelf door zich goed aan de regels (zelfs bij geringe klachten thuis blijven en laten testen) te houden. Ook zij zitten thuis.