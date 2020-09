VLAGTWEDDE – Op de Onstwedderweg met de kruising Wensenkampweg in Vlagtwedde is maandagmiddag een fietser door een auto geschept.



Tijdens het oversteken van de Onstwedderweg naar de Wensenkampweg in Vlagtwedde is er een fiets(t)er geschept door een auto.

Daarbij is de fietser ernstig gewond geraakt, na behandeling in de ambulance is ze naar het ziekenhuis gebracht.

De VOA deed naderhand onderzoek naar het ongeval.