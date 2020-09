Gaslekkage aan de Jakob Bruggemalaan in Veendam

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 14 september 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Het wordt vandaag en morgen opnieuw heel mooi en het wordt ook een stuk warmer dan gisteren. Want vandaag stijgt het geleidelijk naar een maximum van 27 a 28 graden, en morgen is 29 a 30 graden zelfs haalbaar. Daarbij is er vandaag een zwakke tot matige tot matige zuidoostenwind (windkracht 2 tot 3), morgen is er een zwakke veranderlijke wind.

Woensdag draait de wind naar het westen en later het noordwesten. Het zal dan minder warm worden met maximaal 24 tot 26 graden en wat bewolking, en later op de dag misschien een enkele bui.

Na woensdag hebben we een noordoosten- tot oostenwind. Die brengt veel zon en temperaturen overdag van 20 tot 22 graden, en ’s nachts minima van 10 tot 14 graden. Pas volgende zondag lijkt er kans op buien te zijn.