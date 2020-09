Het Gronings Vuur brengt de Westerwoldse cultuur samen in het openluchttheater Sellingen

SELLINGEN – Gistermiddag was de derde en tevens laatste voorstelling van Sellingen Aans van Gronings Vuur in het openluchttheater te Sellingen. Pieter Huttinga maakte hiervan onderstaand verslag; Jans Velthuis de foto’s:

Het is zondagmiddag 13 september even over enen. De eerste bezoekers van de door regisseur Karin Noeken samengestelde montagevoorstelling Sellingen Aans in het openluchttheater te Sellingen, is een coronaprove zitplaats aangewezen. Alles lijkt gereed voor de laatste van drie voorstellingen, die alle drie zijn uitverkocht.

Er heerst een ontspannen sfeer. Bezoekers ontvangen bij binnenkomst informatie over Gronings Vuur. Aly de Jonge, die een prominente rol vervult gedurende de voorstelling, zit er helemaal klaar voor in een gemakkelijke stoel, druk keuvelend en onderwijl bezig met een breiwerkje. Even over half twee zijn alle beschikbare zitplaatsen, voorzien van een lekker kussentje, bezet.

De stem van Ede Staal schalt door de luidsprekerboxen. Hendrik Alting zingt, langzaam de tribune aflopend, mee. Hij brengt de monoloog Westerlengen Engerlengen, geschreven en geregisseerd door Hannie Dubbelman, voor het voetlicht. Herkenbare teksten. Rode draad in het geheel is de angst van de autochtone bevolking voor veranderingen, die nieuwe inwoners van elders, met zich mee brengen. Het devies is: “Wat goud is, moutn je goud loaten”.

Vervolgens brengen Esmey Edens (zang) en Bert Hardebol (gitaar) het door Marlène Bakker geschreven nummer “Verder” alsmede de nummers “Runaway” van de Noorse singer-songwriter AURORA en “Ocean Eyes” van de Amerikaanse singer-songwriter Billy Eilish, ten gehore. De aanwezigen luisteren geboeid naar de prachtige stem van Esmey en het subtiele gitaarspel van Bert.

Aly de Jonge vertelt vervolgens door Lieke van de Krommenacker en haar zelf geschreven “Veranderverhalen intermezzo’s”. Aansluitend horen we Lauran Riha met de monoloog “Vleugels”.

In de daarop volgende, door regisseur Michiel Westbeek geschreven Quarantaineklucht “Uitbraak”, die uit twee delen bestaat, speelt de toneelgroep van het openluchttheater wat Corona bij een mens los kan maken.

Pauze: tijd voor een coronaproof drankje en hapje.

De quarantaineklucht wordt vervolgd met deel 2.

Wat volgt is een gedicht, geschreven en voorgedragen door Rita Smits met als titel “Ode aan Sellingen”.

De voorstelling eindigt met een optreden van het Ketelkoor o.l.v. dirigent Eise Hoomoedt. Zij zingen “Zing voor het leven” en het “Westerwolds Volkslied”. Halverwege krijgen we van dirigent Eise Hoomoedt een indruk wat Corona betekent voor hem als dirigent van zijn koor en wat het betekent voor de koorleden. Naast het zingen is het een heel sociaal gebeuren. Als toegift zong het koor met alle aanwezigen het Gronings volkslied. Daarna was voor alle deelnemers een staande ovatie hun verdiende deel.

Gronings Vuur heeft laten zien waartoe cultuurmakers uit Westerwolde in staat zijn en verdient zeker een vervolg. Het realiseren van een cultuurplatform in Westerwolde zou daartoe een goede eerste stap kunnen zijn.