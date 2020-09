DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

B70, Sögel

De politie zoekt getuigen van een ongeval die gistermiddag om 13.55 uur op de B70 ter hoogte van Sögel plaatsvond. Daar botsten twee witte auto’s tegen elkaar. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met het bureau in Haren.

Papenburg

Zaterdagnacht is ingebroken bij een appartementencomplex aan de Feilings-Goarden in Papenburg. De daders kwamen via de toegangsdeur in het complex en braken vervolgens de deur naar de kelderruimte open. Het is nog niet bekend wat er is gestolen.

Diezelfde nacht is ingebroken bij een opslagruimte van een cafetaria aan de het Haubtkanal links. Daar werd voor zo’n 1.000 euro aan levensmiddelen gestolen.

Ook bezochten inbrekers die nacht een pizzeria aan de Richardstraße. Daar hadden ze minde succes; ze kregen de deur niet open. Deze raakte wel ernstig beschadigd.

Meppen

De politie van Meppen zoekt getuigen van een aanrijding op de Am Dreieck in Meppen. Daar reed de bestuurder van een zwarte Audi om 14.00 uur tegen een hoek van een muur en ging er vervolgens vandoor.