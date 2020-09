17 september zenden we de laatste aflevering (nr. 600) uit van Toppyjazz.

U hoort een aflevering van de interview dat Hans Dulfer had met de in 2014 overleden tenor saxofonist Jay Corre.

Veel muziek en informatie over Jay met de orkesten van Buddy Rich en Harry James.



Kijkt u even op toppyazz.blogspot.com voor de details.



Het beste gewenst door Herman van der Meij en Trudy van der Meij.