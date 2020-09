Start bouw MFA Meeden

MEEDEN – Na de sloop van de Sjaloomschool en het bouwrijp maken van het terrein is het nu tijd om daadwerkelijk te gaan bouwen! Op donderdag 17 september a.s. vanaf 10.15 uur wordt de start van de bouw in aanwezigheid van wethouders Erik Drenth en José van Schie officieel afgetrapt en gaan zij het bouwbord onthullen op de bouwlocatie aan de Tussen Baide Meulens.



Jansman Bouw uit Luttenberg is geselecteerd als bouwkundig aannemer en Bouma uit Suameer voor de installaties. In de Multi Functionele Accomodatie (MFA) komen de nieuwe Dorpsschool (fusie cbs Sjaloomschool en obs De Mieden), Kinderopvang Kaka, het dorpshuis en de gymzaal. De MFA wordt gebouwd in het centrum van Meeden (Tussen Baide Meulens). De oplevering wordt in 2021 verwacht.



De gemeente Midden-Groningen maakt zich hard voor toekomstbestendige scholen. Dat zijn scholen die aardbevingsbestendig en duurzaam zijn. Het doel voor alle scholen is het realiseren van toekomst- en aardbevingsbestendige gebouwen voor het faciliteren van onderwijs, opvang en/of welzijnsvoorzieningen. De Dorpsschool krijgt in de MFA een nieuwe toekomstbestendige locatie.

