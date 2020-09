Studenten Tandheelkunde besmet met Corona

GRONINGEN – In de afgelopen dagen bleek dat er zes studenten Tandheelkunde en één student Mondzorgkunde besmet zijn met het coronavirus. Dit ontdekten zij zelf door zich goed aan de regels (zelfs bij geringe klachten thuis blijven en laten testen) te houden.

Nadat de besmettingen bekend werden, is de afdeling infectiepreventie van het UMCG een onderzoek gestart. Daaruit blijkt dat deze studenten het virus niet in het UMCG hebben verspreid en ook niet in het UMCG hebben kunnen oplopen.

Uiteraard blijven deze 7 studenten de komende periode thuis en in isolatie. Aan andere studenten en medewerkers van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMCG is gevraagd om zich, voordat ze weer ingezet worden in de patiëntenzorg, te laten testen op corona. Dit is door iedereen opgevolgd. Iedereen die vandaag met patiënten bij het CTM werkt, heeft dus een zeer recente testuitslag waaruit blijkt dat hij of zij niet besmet is.

De afdeling CTM is verantwoordelijk voor de opleiding van tandartsen en mondhygiënisten en verzorgt in het kader van die opleidingen ook patiëntenzorg.

