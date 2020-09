Trotse Arjan helpt papa met boekweit dorsen

VLAGTWEDDE – Na een natte periode was er vandaag voor de boeren die nog boekweit in het “zwat” hadden liggen alle gelegenheid de zaden te oogsten.



Zo ook Hidde Wolfs die, samen met zoon Arjan, in het Ruiten A Dal een mooie akker met dit oude eetbare zaad ging dorsen.

Het eetbare zaad zit aan dunne steeltjes die in rijpe toestand makkelijk loslaten. Het heeft een meel- en eiwitrijke inhoud, overeenkomend met die van klaver. Het zaad lijkt een beetje op beukennootjes.

Ten onrechte wordt het gewas ook wel graan genoemd, het behoort echter tot de duizendknoopfamilie. De zaden, het meel en alle andere afgeleide producten van boekweit zijn glutenvrij.

Het geoogste zaad zal eerst in Polen worden gepeld om daarna weer in onze regio als streekproduct worden verkocht.