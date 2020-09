Zonnepark Harpel: wie houdt wie voor de gek?

HARPEL – Onderstaand een door Ecologisch Alternatief ingezonden artikel over het zonnepark in Harpel.

In 2017 besloot de gemeenteraad van (toen nog) Vlagtwedde in te stemmen met de aanleg van één van de grootste zonneparken in Nederland, te weten in Harpel. Destijds werd meegedeeld dat er geen uitbreiding zou komen. Het is politiek gezien niet uit te leggen aan de omwonenden dat binnen een tijdsbestek van drie jaren dit uitgangspunt verlaten wordt en dat dit grootste zonnepark in Nederland naar het zich laat aanzien mag gaan uitbreiden. Ondanks de enorme hoeveelheid bezwaren die inmiddels zijn ingediend tegen deze uitbreiding.

In alle gemeenten in Nederland vindt op dit moment discussie plaats over de energietransitie: de overgang van traditionele, fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas, naar duurzame energie uit bijvoorbeeld zon, wind en andere duurzame mogelijkheden. In de raadsvergadering van 16 september 2020 wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met de plannen voor de energietransitie in de provincie Groningen, het zogeheten Concept Regionale Energiestrategie Groningen (RES). Dit concept RES is de voorlopige weergave van de grootste verbouwing van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om ongekende ingrepen in de ruimtelijke ordening van ons land die grote gevolgen zullen hebben voor onze economie, werkgelegenheid en leefomgeving en dus ook voor onze inwoners. Meerdere generaties zullen hiervan de gevolgen ondervinden.

Het zou goed zijn dat de gemeente Westerwolde een pas op de plaats maakt, stopt met het instemmen met megalomane zonneparken en wacht totdat landelijk duidelijk is wat elke provincie in Nederland moet gaan bijdragen aan de energietransitie.

Niet voor niets dient Ecologisch Alternatief woensdag 16 september 2020 een motie in om de Beleidsnotitie zonneparken en kleine windmolens die de gemeenteraad in maart 2019 heeft aangenomen in te trekken. Deze Beleidsnotitie is de basis voor het realiseren van zonneparken zoals in Harpel. Deze Beleidsnotitie kon nog geen rekening houden met de huidige ontwikkelingen in Nederland over de RES. Deze Beleidsnotitie moet herschreven worden. Hij dient bij voorkeur uitgebreid te worden met concrete voorwaarden waaraan de bouwers van zonneparken dienen te voldoen. Voorwaarden die de belangen van inwoners en omwonenden moeten beschermen. De gemeente dient de regie te nemen en de belangenafweging tussen lasten en lusten voor de inwoners niet langer over te laten aan het vrije spel tussen ontwikkelaar en inwoners. Maar liever nog ziet Ecologisch Alternatief dat eerst de daken van de huizen van zonnepanelen worden voorzien en gebouwen geisoleerd.

Na de turf- en gaswinning mag deze energietransitie niet ook tot gevolg hebben dat Groningen voor een derde maal in de energiegeschiedenis het kind van de rekening is. Wel de lasten, maar niet de lusten. Ecologisch Alternatief ondersteunt de opstellers van de RES dat de Rijksoverheid moet zorgen voor juridisch afdwingbare instrumenten dat inwoners ook profijt krijgen van de bouw van zonne- en windparken. Tot op heden zijn de inwoners van Groningen (en dus ook in Westerwolde) niet of nauwelijks betrokken geweest bij het opstellen van de RES. In de raadsvergadering van 16 september 2020 zal Ecologisch Alternatief een amendement indienen om de inwoners over de RES te informeren en te consulteren.

De gemeenteraad van de gemeente Vlagtwedde (2017) werd destijds over de streep getrokken in te stemmen met het zonnepark omdat de zonnepanelen aan het zicht onttrokken zouden worden door het planten van blauwe bessenstruiken. Bovendien zou deze aanplant leiden tot extra werkgelegenheid en zorgen voor een toename van de biodiversiteit. Het is allemaal uitgekomen! Inmiddels blijken Poolse werknemers dankbaar gebruik te maken van deze extra werkgelegenheid. Evenals een ingehuurde jager om de vogels dood te schieten die de bessen eten. De blauwe bessen trekken veel (wilde) dieren aan die daar kunnen foerageren. Daarmee levert deze bosschage een positieve bijdrage aan het herstel van de natuur en fauna en het herstel van het verdwenen foerageergebied voor vogels en andere dieren. Op dit moment loopt een vergunningaanvraag voor het plaatsen van twee knalapparaten voor het verjagen van vogels en andere dieren. Knalapparaten die bovendien de nodige geluidsoverlast voor omwonenden zal geven. Onder het mom van mooie praatjes is de politiek destijds uitgelokt in te stemmen met een zonnepark, maar uiteindelijk wordt zij voor de gek gehouden.

Ecologisch Alternatief.