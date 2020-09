Aantal en aandeel van positieve tests stijgt

NEDERLAND – Afgelopen week meldden GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en 8.265 nieuwe personen die positief testten op COVID-19.

Daarmee is er voor de tweede opeenvolgende week een sterke stijging te zien in het aantal meldingen. De week hiervoor testten nog 5.427 personen positief voor het nieuwe coronavirus, in de week daarvoor waren dit 3.597 personen. Net zoals in de afgelopen weken waren de grootste aantallen positief geteste personen in de leeftijdscategorie 20-29 jaar.

Percentage positieve testen deze week 3,9%

In de week van 7 tot en met 13 september lieten 195.545 personen zich testen bij een testlocatie van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en in de week hiervoor lieten zich 180.182 personen testen. Van de mensen die zich afgelopen week lieten testen en waarvan de testuitslag bekend is, heeft 3,9% een positieve uitslag. In de week hiervoor was dit 2,8%. De percentages waren het hoogst in de GGD-regio’s Haaglanden (9,1%), Rotterdam-Rijnmond (8,2%) en Amsterdam (8,2%).

Ziekenhuisopnames, intensive care en overlijdens

Van 9 tot en met 15 september zijn 92 mensen bij de GGD’en gemeld die voor COVID-19 opgenomen zijn in het ziekenhuis. Dit is een toename ten opzichte van de gemelde opnames in de week hiervoor (43 patiënten).

Setting van besmetting

Bij 25% van de gemelde personen van afgelopen week is de setting van de waarschijnlijke besmetting bekend. Meer dan de helft van de hen raakte thuis besmet. Opvallend is dat het aantal mensen dat waarschijnlijk op het werk en verpleeghuizen besmet is geraakt toeneemt.

COVID-19 in verpleeghuizen

Het aantal meldingen van besmette verpleeghuisbewoners liep afgelopen week op. In de GGD-regio’s Haaglanden, Kennemerland, Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam kwamen de afgelopen week de meeste meldingen binnen van positief geteste verpleeghuisbewoners. In het aantal overlijdens is verpleeghuizen is nog geen toename zichtbaar.

Reproductiegetal R

Het reproductiegetal is verder gestegen van 1,17 naar 1,38 (met een betrouwbaarheidsinterval van 1,29 tot 1,47). Dit betekent dat 100 mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus samen leiden tot 138 andere mensen die besmet worden.

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt. Houd afstand. Werk vooral thuis. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Was je handen in ieder geval als je thuiskomt, na een toiletbezoek en als je gaat koken. Nies en hoest in je elleboog.

Bron: RIVM