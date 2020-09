DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Donderdagochtend is op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Grabbestraße in Meppen een blauwe Ford Focus Combi aangereden.Dit gebeurde tussen negen en half elf. Hierbij raakte de wagen aan de rechter achterkant beschadigd. De veroorzaker is doorgereden.

Weener

De politie is vanmorgen om kwart over tien door voorbijgangers gealarmeerd voor een overlast pleger aan de Kleingartenland in Weener. Op het moment dat de agenten arriveerden probeerde de 23 jarige inwoner van Weener er tussen uit te knijpen. Toen dit niet lukte sloeg hij om zich heen en probeerde de agenten te trappen. Hij werd overmeesterd en geboeid.

Ook in de dienstwagen verzette de man zich. Hij wist zijn mondkapje naar beneden te trekken en spuugde een van de agenten in het gezicht. Ook kreeg een agent een trap tegen zijn dij toen hij de onder invloed van alcohol verkerende man in het politiebureau wilde begeleiden.

Bunde

Gistermiddag is om kwart voor twee bij een ongeval op de A31 ter hoogte van Bunde een 63 jarige automobilist gewond geraakt. Hij botste meerdere keren met zijn Hyundai Kona tegen de vangrail toen hij sterk moest afremmen en uitwijken voor een camper die zonder op het achterop komend verkeer te letten van rijstrook wisselde om een vrachtwagen in te halen. De man is met lichte verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de camper is doorgereden. De politie is op zoek naar deze bestuurder en getuigen van dit ongeval.

Papenburg

Gistermiddag zijn om half vijf bij een ongeval op het Mittelkanal rechts twee personen gewond geraakt. Een 79 jarige bestuurder van een Hyundai zag te laat dat twee auto’s die voor hem reden vanwege een verkeerssituatie stopten. Hij reed achterop de VW Golf van een 18 jarige automobilist. Hij probeerde uit te wijken, maar botste op een tegemoetkomende Mercedes en werd vervolgens met zijn auto tegen een Kia die voor hem stond gedrukt. De bestuurder van de VW Golf en de 50 jarige bestuurster van de Mercedes raakten bij de aanrijding gewond. Er ontstond voor 12.000 euro schade.

Surwold

Tussen 28 en 31 augustus is bij een clubgebouw aan de Flugplatzstraße in Surwold bouwmateriaal gestolen. De schade bedraagt 1.250 euro.

Wietmarschen

De A31 is van 21 september tot 21 oktober tussen Wietmarschen en Geeste in zuidelijke richting volledig afgesloten voor werkzaamheden. Het verkeer wordt omgeleid.