Kunst & GO-tuur bij RTV Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke dinsdagavond te horen bij Radio Westerwolde. Het wordt gepresenteerd door Betsie Beishuizen.

In het twee uur durende radioprogramma ‘Kunst & GO-tuur’ is elke week aandacht voor kunst en cultuur in de gemeente Oldambt én de gemeente Westerwolde. Met o.a. reportages, studiogasten, vaste columnisten ( Ria Brouwer, Willem Hemmen en Jep Riedstra), verhalen over de natuur door Frits Alma, de culturele agenda, cultuurnieuws, ‘Uit in De Klinker’ met Marijke de Vries van het Cultuurhuis, exposities & tentoonstellingen in beide gemeentes. Omlijst met mooie muziek.

Vanavond in ‘Kunst & GO-tuur’

In het 1e uur; * Een reportage over het stuk ‘Wat Aans’ van Gronings Vuur in het openlucht theater Sellingen * Frits Alma komt langs in de studio en verteld een verhaal over de natuur. * vaste items; Exposities & tentoonstellingen & Cultuurnieuws

In het 2e uur; * Ina Muntinga van fotoclub Oost Groningen komt langs in de studio. * Marijke de Vries van Cultuurhuis De Klinker komt langs en verteld wat er de komende week te zien is. * Columnist Jep Riedstra met zijn column ‘Wat een kunst’. * De culturele agenda

Presentatie & samenstelling: Betsie Beishuizen

Techniek: Marchinus Hidding

Wordt uitgezonden op:

Dinsdagavond van 18.00 – 20.00 uur bij Radio Westerwolde

Donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur bij rtv-GO

Zondagmiddag van 12.00 – 14.00 uur in de herhaling bij rtv-GO