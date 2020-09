Politie zoekt getuigen woninginbraak Ter Apel

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 15 september 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Het wordt een zeer warme dag voor half september, want de temperatuur loopt vanochtend al op tot rond 25 graden, en vanmiddag is het maximum een graad of 30. Daarbij staat ook maar een zwakke zuidenwind en vanavond is er maar weinig wind. Het wordt dan ook drukkend warm aan het einde van de dag, maar het blijft overwegend zonnig met wat sluierbewolking.

Vannacht is het ook relatief warm met minimum rond 17 grade. Maar morgen komt er een matige noordenwind op gang en die brengt koelte van zee tot bij ons: de middagtemperatuur is morgen 21 tot 23 graden, met een wisseling van zonnige perioden en wolkenvelden.

Na morgen is het zonnig tot in het weekend, want er komt tegen die tijd een flinke oosten- tot noordoostenwind. En dat geeft maxima tussen de 20 en 23 graden. Pas zondag zou er een bui kunnen vallen.