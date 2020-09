Zonnebloem afdeling Oude Pekela e.o. heeft een 100 jarige in haar midden

OUDE PEKELA – Vandaag vierde mevrouw Schröder haar honderdste verjaardag.



Mevrouw Schröder is vandaag honderd jaar geworden. Deze kwieke oude dame woont nog zelfstandig. Zij is de jongste van negen kinderen en is geboren in Scheveningen. De honderdjarige vierde haar verjaardag met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en uiteraard vele gasten thuis. Het bezoek werd in verband met de Corona op afspraak binnengelaten.

De voorzitter Heika, secretaris Sieb en vrijwilliger Joke, die mevrouw Schröder als gast op haar lijst heeft staan, hebben haar namens de Zonnebloem afdeling Oude Pekela e.o. een mooi boeket bloemen gebracht met, u raadt het al, een mooie zonnebloem in het midden van dit prachtig boeket.

Onze afdeling bestaat inmiddels ruim 41 jaar en onze honderd jarige is vanaf de oprichting al gast. Ze komt uit een sterk geslacht, want haar zus is 100 jaar en 3 dagen oud geworden en dat wou ze, sowieso, overtreffen. Nou dit gaat volgens ons ruimschoots gebeuren. Haar mondje zit nog op de goede plaats. Uiteraard was onze tijd beperkt omdat de volgende gast alweer in aantocht was. Namens de Zonnebloem afdeling Oude Pekela e.o. nog vele jaren en laten we afspreken dat we vanaf nu elk jaar op haar verjaardag komen.

Ingezonden door Sieb Batterman, secretaris Zonnebloem afdeling Oude Pekela e.o.