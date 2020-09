Foto’s van Cigdem Yuksel in Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – In de tentoonstelling Dit is mijn verhaal vertellen achttien jonge christenen over een kantelpunt in hun leven. Zij koppelen hun persoonlijke verhaal aan een Bijbelverhaal dat hen in die periode hoop en inspiratie gaf. De tentoonstelling schetst een eigentijds beeld van wat het betekent om vandaag de dag jong en christen te zijn. Fotograaf Cigdem Yuksel maakte van twaalf verhalenvertellers krachtige – en tegelijk kwetsbare – portretten. Dit is mijn verhaal is een productie van het Bijbels Museum en is vanaf 26 september 2020 tot 24 januari 2021 te zien in Museum Klooster Ter Apel.

Voor de tentoonstelling selecteerde het Bijbels Museum achttien jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. De jonge christenen beleven hun protestantse, katholieke of oosters-orthodoxe geloof allemaal op hun eigen manier. Ook hun culturele achtergronden lopen sterk uiteen. De verhalen over vriendschap, vergeven, loslaten, acceptatie, durven zijn wie je bent, zijn zeer persoonlijk en tegelijk universeel. Carolien Croon, directeur Bijbels Museum: ´De jongeren vertellen over de tegenslagen en obstakels in hun leven. Zó open, alsof dat de gewoonste zaak van de wereld is. Hun verhalen raken me diep.´ De research voor de tentoonstelling is gedaan door theoloog en auteur Janneke Stegeman. Zij interviewde tientallen jonge christenen uit heel Nederland.

Fotografie, audio en video

De tentoonstelling bestaat uit levensgrote fotoportretten van twaalf verhalenvertellers. Deze krachtige, en tegelijk kwetsbare, portretten zijn gemaakt door Zilveren Camera winnares Cigdem Yuksel. De verhalen van deze twaalf jongeren zijn te beluisteren in begeleidende audiodocumentaires, geproduceerd door Maartje Duin en Lotte van Gaalen. De overige zes vertellen hun verhaal in een video. Deze korte, poëtische films zijn gemaakt door Sanne Rovers, met animaties van Tess Martin. De tentoonstelling is een productie van het Bijbels Museum in Amsterdam.

Publicatie

Bij de tentoonstelling verscheen een publicatie met de verhalen van de achttien jongeren en de foto´s van Cigdem Yuksel. Redactie: Janneke Stegeman. Voorwoord: Don Ceder. De publicatie is uitgegeven door KokBoekencentrum en is te koop in de museumwinkel.

Opening

De officiële opening vindt plaats op vrijdag 25 september en wordt verricht door Mark de Jager, Jonge Theoloog des Vaderlands. Carolien Croon, directeur van het Bijbels Museum zal tijdens de opening Ihab Oumari ( een van de verhalenvertellers) en Lotte van Galen ( podcastmaker) interviewen.

Datum Opening: Vrijdag 25 september, inloop vanaf 14.30 uur, start 15.00 uur . I.v.m. de Covid-19 maatregelen mogen we bij deze opening maximaal 35 personen in de zaal ontvangen en is opgave vooraf verplicht, via info@kloosterterapel.nl

Datum expositie: 26 september 2020 tot 24 januari 2021

Locatie: Galerie II in Museum Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel

Informatie: https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-ditismijnverhaal

Ingezonden

Foto: Cigdem Yuksel