Gemeente Westerwolde organiseert fotowedstrijd voor nieuwe gemeentegids

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 16 september 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Het is allemaal een stuk minder warm dan gisteren, want de maximumtemperatuur is vanmiddag maar 22 graden. Er is vanochtend af en toe zon, al kan het tijdelijk nevelig of mistig worden. Vanmiddag wisselen bewolking af met opklaringen, en mogelijk valt er een kleine bui. Maar op de meeste plaatsen is het droog. Er komt een matige noordenwind op gang, kracht 3 tot 4.

Daarmee gaat het lekker doorwaaien, vanavond en vannacht is het dan ook helder met een minimumtemperatuur rond 11 graden. Morgen is het daarna zonnig en droog, met een maximum van 19 graden en windkracht 3 uit het noordoosten.

Vrijdag en zaterdag is er ook veel zon met een matige oostenwind, maximum dan rond 20 graden. Zondag is er ook vrij veel zon, begin volgende week is er kans op een bui maar het wordt dan wel iets warmer.