18 september: Staten praten met scholen over corona

GRONINGEN – Hoe denken jongeren over Groningen in coronatijd? Lukt het straks nog om een stageplek te vinden? Hoe kan je veilig naar school of naar het werk? En hoe kun je genoeg afstand houden tijdens het uitgaan? Op vrijdag 18 september gaan Provinciale Staten van 10.00 tot 14.00 uur digitaal in gesprek met verschillende scholen en jongeren over hun ideeën voor de provincie Groningen na corona. De gesprekken starten met een vlog gemaakt door de jongeren. De opbrengst van deze actie nemen de Staten mee naar de commissievergadering van september.



In gesprek

Tijdens deze speciale editie van Praten met de Staten op 18 september gaan Statenleden in gesprek met jongeren via een video-verbinding. De Statenleden willen graag horen welke veranderingen jongeren ervaren in hun leefwereld als gevolg van het coronavirus. Wat houdt ze bezig als het gaat over hun leefomgeving, vrije tijd, klimaat, energie, openbaar vervoer en andere onderwerpen waar de provincie over gaat? En wat kunnen Provinciale Staten als volksvertegenwoordigers hieraan bijdragen? Meer informatie hierover is te vinden op www.pratenmetdestaten.nl.

Programma 18 september

De Staten praten van 10.00 – 11.00 uur met 4 basisscholen; van 11.30 – 12.30 uur met 4 scholen uit het voortgezet onderwijs en van 13.00 – 14.00 uur met studenten van het mbo, hbo en wo. Meer weten? Bekijk het volledige programma.

Live te volgen

Provinciale Staten willen met deze actie jongeren van verschillende leeftijden de gelegenheid geven om hun mening te geven. De speciale digitale editie van Praten met de Staten is vanaf 10.00 uur live te volgen. De Statenleden bespreken de opbrengst van deze actie in de commissievergadering van 23 september. Dan staat het onderwerp ‘Jongeren praten met de Staten over corona’ op de agenda.

