Asielzoekers en (e)moties…, ingezonden artikel van GroenLinks Westerwolde

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een door GroenLinks ingezonden ingezonden artikel.

Gisterenavond bleek tijdens de raadsvergadering maar weer eens hoeveel emotie het vluchtelingenprobleem kan opwekken.

Er waren twee moties ingediend met betrekking tot dit onderwerp: eentje door de partijen Lijst Timmermans en VVD, waarin werd gesteld dat de politie bij de vestiging van asielzoekers in Bellingwolde niet kan controleren en handhaven en dat we als gemeente al meer dan genoeg doen voor deze mensen. De andere motie kwam van GroenLinks en de PvdA waarin juist werd gepleit voor het bieden van de mogelijkheid om mensen op te kunnen vangen in Bellingwolde zodat de druk op de locatie in Ter Apel minder is en mensen meer ruimte hebben voor het houden van afstand in verband met Corona.

Beide moties haalden het niet, de Westerwoldse gemeenteraad bleek te zeer verdeeld te zijn over dit onderwerp.

GroenLinks Westerwolde vindt het belangrijk om mensen die met goede redenen naar Nederland zijn gevlucht hier op een positieve en humane wijze te ontvangen en te behandelen. Dat er een kleine groep ‘veilige landers’ misbruikt maakt van onze gastvrijheid is niet goed en dit moet zeker worden aangepakt door de nodige procedures zo kort mogelijk te houden. Maar we mogen niet uit het oog verliezen dat de meerderheid van de echte asielzoekers goedwillend én hulpbehoevend zijn. Hulp die wij willen en kunnen bieden in deze tijd waarin het helaas meer dan ooit nodig is.

GroenLinks Westerwolde