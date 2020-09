Code Rood voor Noord- en Zuid Holland

NEDERLAND – België en Duitsland hebben voor de provincies Noord- en Zuid Holland code Rood afgegeven.

België en Duitsland hebben voor de provincies Noord- en Zuid-Holland code Rood afgegeven. Voor Duitsland is deze maatregel per direct en met terugwerkende kracht ingegaan. Dat betekent dat niet-essentiële reizen naar de twee provincies verboden zijn en dat iedereen die de afgelopen twee weken in Noord- of Zuid-Holland is geweest bij terugkomst verplicht een coronatest moet doen. In een aantal deelstaten moeten mensen ook in quarantaine.

Voor België gaat de regel morgenmiddag om vier uur in. Belgen die meer dan 48 uur in een van deze provincies zijn geweest, moeten zich na terugkeer verplicht laten testen en verplicht twee weken in quarantaine.

Bij hotels en campings regent het telefoontjes met annuleringen. Ook zijn er al Duitse gasten vertrokken.

Voor de provincies Noord-Brabant, Flevoland, Utrecht, Limburg, Gelderland en Groningen geldt in België code oranje.Ook de reisadviezen voor onder meer Wenen en grote delen van Frankrijk worden aangescherpt.

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 1753 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is het hoogste aantal op één dag.

Bron: NOS