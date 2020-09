Door de bomen het bos zien in Midwolda

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 17 september 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

Het wordt een overwegend zonnige dag, al komt er vanmiddag wat bewolking uit het noorden. Maar ook dan is de zon er vaak bij. Warm is het niet want het wordt vanochtend ongeveer 15 graden, en vanmiddag is de maximumtemperatuur 19 a 20 graden. Daarbij komt een matige tot vrij krachtige noordoostenwind te staan.

Ook vanavond en zijn er soms veel wolkenvelden, maar morgen is het nog vrij zonnig. Er is ook weer een matige en bij vlagen vrij krachtige wind, morgen uit noordoost tot oost. Vannacht wordt het koud met 6 tot 9 graden, morgenmiddag is de temperatuur prettig met maxima rond 20 graden.

Ook in het weekend en begin volgende week is het meestal zonnig. Het wordt iets warmer: in het weekend is het ’s middags 20 tot 22 graden, na het weekend 22 tot 24 graden.