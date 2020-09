Eerste resultaten tests automatisch bestuurde trein positief

GRONINGEN – Treinen die automatisch bestuurd worden rijden beter op tijd.

Reizigers die met een automatisch bestuurde trein rijden merken nauwelijks verschil met een gewone trein. Een normale rit beoordeelden ze als iets comfortabeler. Dit blijkt uit onderzoek naar Automatic Train Operation (ATO) in Groningen. Bij ATO worden bepaalde functies van de treinbesturing automatisch uitgevoerd.

Het onderzoek ATO-verkenning Groningen bestond uit live-testen, simulatieonderzoek en een reizigersonderzoek. Ook werd de ervaring van machinisten meegenomen. De testen werden uitgevoerd door de provincie Groningen, ProRail, vervoerder Arriva en leverancier Stadler.

Op tijd

De resultaten laten zien dat treinen beter op tijd rijden door ATO. ATO kan de basisfuncties van het rijden goed zelfstandig uitvoeren, zoals optrekken, remmen, stoppen op stations, op maximumsnelheid rijden en routewijzigingen verwerken. Op gebied van duurzaamheid is een automatisch bestuurde trein ook interessant. Automatisch bestuurde treinen rijden namelijk energiezuiniger.

Reizigers

Uniek aan dit onderzoek was dat reizigers in februari 2020 voor de allereerste keer meekonden in een automatisch bestuurde trein. Hierbij onderzochten we hoe een reiziger rijden onder ATO beleeft. Wat merken reizigers er bijvoorbeeld van als een trein automatisch optrekt en remt? En merken ze verschil met een reguliere rit? Over het algemeen kregen zowel ATO als de reguliere ritten een goede beoordeling. Reizigers voelden een klein verschil; ze beoordeelden de reguliere ritten iets beter dan de ritten met ATO.

Waarom ATO?

Het wordt steeds drukker op het spoor. Uitbreiding van spoor of spoorverdubbeling is duur en kost veel tijd. Daarom testen we nieuwe oplossingen als ATO, zodat de komende jaren meer treinen over het bestaande spoor kunnen rijden. ATO kan hiervoor een slimme oplossing zijn. Door geautomatiseerd te rijden kunnen treinen op een veilige manier dichter op elkaar rijden. Hierdoor kunnen meer treinen over bestaand spoor rijden. Treinen die deels automatisch rijden, rijden gelijkmatiger. Dat bespaart energie en is dus duurzamer. Doordat computersystemen treinritten kunnen monitoren, wordt een treinrit voorspelbaarder en betrouwbaarder. Daardoor rijden automatisch bestuurde treinen stipter op tijd.

Vervolg

Om meer inzicht te krijgen in de voordelen van ATO is vervolgonderzoek nodig. We willen de basisfuncties nog verder verbeteren en meer inzicht krijgen in het energieverbruik van de treinen en het rijden in de dienstregeling. Eind dit jaar vinden in Groningen nieuwe tests plaats. Hierbij wordt de techniek getest. Deze tests worden zonder reizigers uitgevoerd.

Bron: provincie Groningen