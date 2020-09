Orgelconcert Henk de Vries in de Magnuskerk Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op 11 oktober om 16.00 uur geeft Henk de Vries een orgelconcert op het pas gerestaureerde Snitger-Freijtag orgel van de Magnuskerk.

Henk is een zeer allround musicus en speelt al orgel vanaf zijn 7de levensjaar. Hij houdt ervan om mensen van muziek te laten genieten. Zijn visie tav muziek in het algemeen is: muziek is een wereldwijde taal, een bijzonderheid die mensen uit verschillende culturen en tradities met elkaar verbindt.

Henk voerde in 2015 & 2017 in de provincie Groningen de integrale versie uit van La Nativité du Seigneur van Olivier Messiaen, een bijzonderheid voor deze Barok georiënteerde provincie. Hij heeft niet alleen een liefde voor Franse (orgel)muziek, ook de Duitse en Italiaanse (Vroeg)Barok worden door Henk vaak geprogrammeerd.

Als (cantor)organist is hij niet alleen verbonden aan de Petruskerk te Zuidbroek en de Jacobuskerk te Zeerijp, ook is hij sinds 2016 benoemd als organist tijdens de Martinidiensten in de Martinikerk te Groningen.

Het concert heeft als thema “Het orgel en de dans” meegekregen. Dit betekent, dat het concert wordt met vrolijke, speelse muziek. Zo is er muziek te horen van J. G. Walther, William Byrd en Henry Purcell. Dansmuziek werd al in de 16e eeuw speciaal voor orgel gemaakt. Deze speelse orgeltabulatuur van o.a. J. Kotter en B. Schmid maken je vrolijk. Daarnaast komen ook beroemde componisten als Bach, Händel en Mendelssohn in dit zeer gevarieerde concert aan bod.

Uiteraard willen we de coronavoorschriften handhaven. Gelukkig hebben we een ruime kerk, waar de 1,5 m goed gehandhaafd goed kan worden. Het aantal plaatsen is echter wel beperkt. We moeten uw telefoonnummer en adres vastleggen. Wilt u dit alvast mailen naar: hensen.ellen@hetnet.nl? U bent dan verzekerd van een plek en hoeft dan bij de deur geen formulier meer in te vullen.

Ingezonden