Schilderij: Frozen in time van Anja Stuurman te zien in Hunebedcentrum Borger

BORGER – Frozen in Time is een schilderij van Anja Stuurman en is nu te zien in het Hunebedcentrum.

Kunstenares Anja Stuurman raakte geïnspireerd door het Hondsruggebied en haar oeroude verhalen. Sinds kort woont ze in Borger en tijdens het wandelen werd ze gegrepen door de hunebedden en de mystiek er om heen. Zelf zegt ze hier het volgende over: “Als je over de Hondsrug loopt, dan probeer je je voor te stellen hoe het eruit heeft gezien. De meeste dingen ontstaan terwijl ik werk, ik heb geen vast plan. Er gebeurt heel veel als ik bezig ben. Ik moet me echt niet aan een schets houden. Al schilderende gebeuren er soms dingen die je niet kunt bedenken. Zo is de ijsschots in ‘Frozen in time’ ontstaan, die had ik niet bedacht. Die is gekomen door het spelen met verf, ineens stond het er. Dat zijn mooie cadeautjes.”



Dit schilderij is de eerste uit een bijzondere serie over de omgeving en het ontstaan van de Hondsrug. In vele transparante lagen in acrylverf worden de verschillende tijdslijnen door de geschiedenis heen verteld. En nu hangt het in het Hunebedcentrum. Anja is van plan er een hele serie van de maken, het tweede doek is al bijna klaar. Haar werk kenmerkt zich door innerlijke landschappen en voelt vaak mysterieus aan. Directeur Harrie Wolters is maar wat blij met dit prachtige werk: “Het is weer een nieuwe manier van het verhaal over hunebedden vertellen. Dat is altijd een genot en dan is het ook nog eens een kwalitatief en beeldschoon werk. ik verheug me nu al op de tweede.”

Ingezonden door Hunebedcentrum