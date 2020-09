Sterrebos Winschoten krijgt flinke opkapbeurt

WINSCHOTEN – Gemeente Oldambt gaat in het najaar verder met het opknappen van het Sterrebos in Winschoten.

In de komende twee jaar wordt de beplanting in het noordelijke deel van het bos aangepakt. Dat is eerder al gebeurd in het zuidelijke deel van het bos. Het aanpakken van de beplanting is nodig omdat er bomen zijn met dode takken die naar beneden kunnen vallen, omdat veel essen last hebben van de essentaksterfte en omdat een aantal prachtige oude eiken en kastanjes in de verdrukking staan door een grote hoeveelheid jonge bomen.

Hertstelwerkzaamheden

Het Sterrebos in Winschoten is een groen Rijksmonument. Dat betekent dat het bos is beschermd vanwege zijn bijzondere kenmerken. Bij de werkzaamheden wordt rekening gehouden met deze bijzondere status. Zo probeert de gemeente oude monumentale bomen met holtes waarin broedvogels en vleermuizen leven, zoveel mogelijk te sparen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door alleen de kruin weg te halen en de stam te laten staan. Bomen die een gevaar vormen voor de veiligheid in het bos worden weggehaald en vervangen door nieuwe bomen van verschillende soorten.

Over het Sterrebos in Winschoten

Het Sterrebos is als werkverschaffingsproject aangelegd in 1827. In 1907 is het bos opnieuw ingericht in de landschapsstijl door tuinarchitect Leonard Springer. Behalve tuinarchitect was Springer ook dendroloog (boomdeskundige). In zijn adviezen was hij vaak rigoureus wat betreft het onderhoud van beplanting, behalve bij oude bomen.

Citaat Leonard Springer: “Evenals een weifelend geneesheer de ondergang van den zieke is, evenzoo kan men de bosschen te gronde richten wanneer niet bijtijds flinke maatregelen genomen worden. Men houde een ding in ‘t oog: een systematisch aangelegd bosch is geen oerwoud, en moet dus systematisch behandeld en onderhouden worden, anders gaat het ten gronde”

Rondleidingen tijdens Burendag

Tijdens de jaarlijkse Burendag, op zaterdag 26 september, organiseert de bewonerscommissie van de VierWindenbuurt uit Winschoten rondleidingen in het Sterrebos. De rondleidingen worden gegeven door een medewerker van de gemeente Oldambt en een medewerker van het NoorderErf, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en beheren van groene monumenten. Tijdens de rondleidingen kunt u horen en zien wat er gaat veranderen in het Sterrebos.

De Burendag start om 10.00 uur bij de ingang van de dierenweide (ter hoogte van Burgemeester H.J. Wichersstraat 8) met koffie en thee. De rondleidingen starten om 10.30 uur en om 11.30 uur bij basisschool De Leilinde en duren ongeveer een half uur.

Vanwege corona kunnen slechts een beperkt aantal mensen deelnemen. Wilt u een rondleiding volgen? Dan kunt u zich aanmelden met een e-mail naar info@gemeente-oldambt.nl of een telefoontje naar (0597) 48 20 00. Geef bij uw aanmelding uw naam, telefoonnummer, aantal personen en het gewenste tijdstip door.

Zwerfvuilactie

Om ervoor te zorgen dat het Sterrebos er tijdens Burendag netjes bij ligt, organiseert de Vier Windenbuurt op vrijdag 25 september een zwerfvuilactie. De actie start om 10.00 uur. Wilt u helpen? Dan kunt u zich aanmelden bij Marijke Valeton via (0597) 41 60 93 of marijkesontrop@hotmail.com. Of bij Harry Smith, via (0597) 42 20 29 of h.s.winschoten@gmail.com. Marijke en Harry maken deel uit van het bestuur van de Bewonerscommissie Vier Windenbuurt.

