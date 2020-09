Struinen langs de Dollard

TERMUNTEN – Op zondag 27 september organiseert Het Groninger Landschap een struintocht langs de Dollard.

Wat er deze middag precies gaat gebeuren bepalen we samen bij aanvang van de tocht. In deze periode zijn de zeehonden op een enkele achterblijver na vertrokken, die we op de dijk kunnen uitzwaaien. Vanaf de dijk en het pad door polder Breebaart zijn veel soorten vogels te zien waarna we een kijkje kunnen nemen bij de vispassage. Zeker gaan we op de kwelder op onderzoek uit, naar wat er zoal in het slib en in de geulen leeft. Kortom, het zal een leerzame middag worden waar je je met het hele gezin goed kan uitleven.

De tocht, die elke laatste zondag van de maand wordt georganiseerd, is bedoeld voor gezinnen met kinderen en/of opa’s en oma’s met kleinkinderen die onder leiding van gidsen op ontdekking gaan in dit gebied. Kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar (basisschool) worden actief betrokken bij wat de natuur ons voorschotelt. Stevige schoenen wordt aangeraden en kleding die vuil mag worden.

Locatie: Bezoekerscentrum Dollard, Dallingeweersterweg 30, 9947 TB Termunten

Tijd: 13.30 – 15.30 uur.

Aanmelden kan via de website en deelnemen is gratis.

