UMCG partner in kennisbundeling over infectieziekte sepsis

GRONINGEN -Het UMCG is een van de aangesloten organisaties bij SepsisNet Nederland. Deze stichting heeft als doel om meer bekendheid te geven aan de infectieziekte sepsis. Vanaf vandaag is een nieuwe website operationeel: www.sepsisnet.nl

Een onopgemerkte infectie, een verwaarloosde longontsteking, een infectie-complicatie na een operatie, of zomaar een wondje aan je voet. Veel verschillende oorzaken kunnen leiden tot de aandoening sepsis. Ook bij ernstig zieke COVID-19 patiënten is er sprake van sepsis.

Wat ze gemeen hebben is een infectie met een bacterie, virus of andere ziektekiem die tot een dermate ontregelde afweerreactie leidt dat de functie van organen verminderd. Iemand wordt in korte tijd zeer ernstig ziek en kan zelfs overlijden.

In Nederland worden jaarlijks circa 35.000 patiënten slachtoffer van sepsis. Per jaar komen zo’n 10.000 patiënten met sepsis op de Intensive Care (IC) afdeling terecht. Op de IC is het daarmee doodsoorzaak nummer één. De zorgkosten kunnen oplopen tot 1-1,5 miljard euro. Stichting SepsisNet Nederland gaat zich inspannen om meer bewustwording te creëren. Hierdoor wordt de aandoening sneller herkend en kan er eerder ingegrepen worden.

Iedereen kan sepsis krijgen, maar baby’s en jonge kinderen, ouderen en mensen met chronische ziekten of een verminderde afweer lopen het meeste risico. Het Nederlands publiek is relatief onbekend met sepsis, minder dan 1 op de 3 kent deze aandoening. Daarnaast wordt het risico op overlijden circa viermaal lager ingeschat dan daadwerkelijk het geval is.

Tijdige behandeling is bij sepsis essentieel, maar dit vraagt om snelle herkenning en diagnose. Daarom is het belangrijk dat de informatie over herkenning en vroegtijdige behandeling toegankelijk is voor iedereen.​

Par​tners

Stichting SepsisNet Nederland bestaat uit de samenwerking van voormalig sepsis patiënten, specialistische kennis van het Radboudumc, UMC Groningen, ziekenhuis Gelderse Vallei en UMC Utrecht. De Stichting wordt gesubsidieerd door het ministerie van VWS.​

Internist Hjalmar Bouma van het UMCG is secretaris van de Stichting: ‘Ik kwam een tijd geleden voor het eerst in aanraking met sepsispatiënten. Meteen zag ik de ingrijpende gevolgen voor de patiënt. Het is een complex ziektebeeld dat me vanaf dat eerste moment boeide en dat me sindsdien bezig houdt. Door als centraalpunt te fungeren met toegankelijke informatie en handige links zal SepsisNet bijdragen aan de awareness in Nederland.”

Nieuwe web​​site

De nieuwe website van de SepsisNet, www.sepsisnet.nl, zal het mogelijk maken de informatievoorziening naar en -uitwisseling tussen patiënten, naasten en zorgprofessionals te verbeteren en onderzoeksactiviteiten en kwaliteitsinitiatieven te bundelen en beschikbaar te maken voor iedereen.

Bron: UMCG