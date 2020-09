Veertig procent basisscholen Groningen doet mee aan Nationale Buitenlesdag

GRONINGEN – Rekenen en taal in de buitenlucht. Helemaal nu, in deze bijzondere tijd, wordt het belang van het geven van buitenlessen steeds duidelijker. Kinderen worden gestimuleerd te bewegen, de leerstof blijft beter hangen en ook is in de frisse buitenlucht de kans op een coronabesmetting aanzienlijk kleiner.

Gelukkig gaan steeds meer basisscholen het belang van buitenlessen inzien. Dat heeft ervoor gezorgd dat dit jaar zo’n 120 basisscholen in de provincie Groningen zich hebben aangemeld voor de Nationale Buitenlesdag op dinsdag 22 september. Een record, zo deden er vorig jaar in Groningen ruim 100 scholen mee.



De vijfde editie van de Nationale Buitenlesdag zou eigenlijk al hebben plaatsgehad in april. Omdat toen alle scholen vanwege de coronapandemie waren gesloten, is deze verplaatst naar september. Met de Nationale Buitenlesdag willen initiatiefnemers Jantje Beton en IVN Natuureducatie leerkrachten stimuleren meer buitenles te geven. Scholen die zich aanmelden, krijgen kant-en-klare buitenlessen voor onder andere rekenen, taal en geschiedenis aangeboden.

Onderzoek toont al jaren aan dat buitenlessen een positief effect hebben op de leer- en beweegprestaties van kinderen. Kinderen kunnen zich na een les in de buitenlucht in de klas weer beter concentreren en de lesstof, die ze buiten spelenderwijs meekrijgen, blijft beter hangen. Directeur Dave Ensberg van Jantje Beton is dan ook blij dat er zoveel scholen meedoen met de Nationale Buitenlesdag: ‘Geweldig om te zien dat steeds meer scholen het belang inzien van buiten lesgeven. En nu er vanwege het coronavirus discussie is over de gezondheid van binnen lesgeven, hoeft er over buiten lesgeven geen enkele discussie te zijn!’

Ingezonden