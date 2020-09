Asfalteren klinkersleuven Jipsingboertangerweg

JIPSINGBOERTANGE – Op 21 en 22 september 2020 gaat aannemer Oosterhuis BV de 2 klinkersleuven in de Jipsingboertangerweg die zijn ontstaan als gevolg van aanleg van 2 duikers in de Jipsingboertangerweg in kader van het Project Runde Ruiten Aa verwijderen en de weg weer opnieuw asfalteren. De aanwezige klinkerbestrating is voldoende nagezakt, opdat dit nu mogelijk is.



Als gevolg van deze werkzaamheden kan doorgaand verkeer en buurtbus 512 op 21 en 22 september tijdelijk geen gebruik maken van de Jipsingboertangerweg. Dit verkeer wordt omgeleid met gele borden via de provinciale weg N976 (Vlagtwedde – Ter Apel), Beetserweg, Voorbeetseweg en Jipsingboertangerweg. Het fietspad langs de Jipsingboertangerweg blijft gedurende de werkzaamheden wel toegankelijk. Lokaal bestemmingsverkeer aan de Jipsingboertangerweg kan gebruik maken van de Lokstreek.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. De kantbelijning op het nieuwe asfalt wordt later ‘in het verkeer’ aangebracht.

Bron: Gemeente Westerwolde