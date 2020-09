MUNTENDAM – Vanmorgen is bij een aanrijding in Muntendam een persoon gewond geraakt.

Vanmorgen vond rond kwart voor twaalf op de Middenweg in Muntendam een aanrijding plaats. Een bestuurder van een personenauto reed achterop een geparkeerde bestelauto.

De automobilist is na controle in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is niets bekend. Beide auto’s raakten beschadigd. De Middenweg is enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer.