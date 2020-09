COA verplaatst nachtopvang van ongeregistreerden in Ter Apel vanwege RIVM-richtlijnen

Ter Apel – Het COA realiseert een vervangende nachtopvang in Ter Apel vanwege de RIVM-richtlijnen in verband met Covid-19.



Het gaat om onderdak voor mensen voor wie de asielprocedure nog niet is gestart of die in de avond en nacht aankomen. Hiervoor worden zes paviljoens ingericht, waar in totaal maximaal 125 wachtenden kunnen worden opgevangen. Dat zal gebeuren op het voormalige NAVO-terrein, direct naast de opvanglocaties in Ter Apel.



In de week van 21 september worden de tijdelijke paviljoens in gebruik genomen. De RIVM-richtlijnen zorgen ervoor dat de huidige bouw in het aanmeldcentrum Ter Apel niet langer toereikend is om de huidige instroom goed volgens de richtlijnen op te kunnen vangen



De gemeente Westerwolde heeft een vergunning afgegeven voor het realiseren van de paviljoens voor een periode van 12 maanden waarbij, zoals afgesproken in de bestuursovereenkomst, de maximale opvangcapaciteit van het COA in Ter Apel op 2.000 personen blijft staan.



