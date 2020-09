Collega’s en oud-collega’s nemen afscheid van Ed bij Roegh eten & drinken in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vanmiddag namen collega’s en oud-collega’s afscheid van Ed van de Bunt.

Bij Roegh eten & drinken in Vlagtwedde werd aan het eind van de middag een afscheidsreceptie voor Ed van de Bunt georganiseerd. Zoals u op deze site kon lezen is Ed van de Bunt, na 44 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, met pensioen gegaan. De laatste jaren was hij als directeur verbonden aan cbs De Rank in Onstwedde.

Ed werd na een enerverende dag om half vijf bij Roegh opgewacht door collega’s en oud-collega’s. Zij verrasten hem met diverse toespraken, waarbij allerlei leuke anekdotes werden aangehaald. Ed blijkt een liefhebber van torens te zijn. Hij kreeg van iedere gast een onderzetter met de afbeelding van een toren er op. Ook kreeg hij een tekening, gemaakt door kunstenaar Geert Schreuder uit Onstwedde. Hierop staan de scholen waaraan Ed verbonden is geweest.

Na alle mooie woorden bedankte een geëmotioneerde Ed de (oud) collega’s voor alle mooie jaren. Hij zei zich altijd gesterkt te hebben gevoeld door zijn fijne collega’s.

Ed is een groot liefhebber van golf. Hij is al jaren lid van de Golfclub Westerwolde, die zijn banen pal naast Roegh heeft liggen. Alle gasten mochten vanmiddag dan ook even een balletje slaan. Ze kregen een korte uitleg van Luke, de zoon van Ed.

Na afloop kregen de aanwezigen als herinnering een golfballetje mee naar huis.

Foto’s: Bé Eelsing