Coronatesten Renselheerdt negatief

WINSCHOTEN – De coronatesten bij bewoners in de Renselheerdt zijn negatief.

Gisteren was het feest bij de Renselheerdt in Winschoten. De deuren mochten weer open! Bij een van de medewerkers was eerder deze week het coronavirus vastgesteld. Een groep bewoners moest in quarantaine en worden getest.

Iedereen zette zich keihard in om deze moeilijke en spannende periode door te komen. Gelukkig waren alle testen negatief. En dat moest gevierd worden; voor iedereen lag een rode roos klaar en was er een gebakje bij de koffie.