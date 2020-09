Duitse politie werkt samen met politie Drenthe om grote hennepplantage op te rollen

NIEDERSACHSEN, DRENTHE – Samen met Drentse collega’s heeft de Duitse politie een grote hennepplantage opgerold.

De Duitse politie heeft samen met Nederlandse collega’s in het Duitse Niedersachsen een grote hennepplantage opgerold. De plantage in de buurt van Nordhorn bevatte zo’n 4.000 planten. Deze hebben volgens de Duitse politie een straatwaarde van negen ton.

Het Duitse onderzoek zorgde voor zoekingen in twee woningen in Coevorden en in een bedrijfspand in Lutten en Westerhaar. Daarbij zijn twee mannen (25 en 55 jaar) uit Coevorden en een man (39 jaar) uit Westerhaar aangehouden. Ook in het Duitse Wielen is een inval gedaan. Bij deze huiszoekingen is onder andere 13 kilo marihuana, wapenmunitie en een schietende balpen gevonden. Bij het hele onderzoek waren 130 Duitse en Nederlandse politieagenten betrokken.