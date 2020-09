Ed van de Bunt neemt afscheid als directeur van De Rank

ONSTWEDDE – Vandaag nam Ed van de Bunt afscheid als directeur van cbs De Rank in Onstwedde.

Na 44 jaar in het onderwijs te hebben gezeten gaat Ed van de Bunt genieten van zijn welverdiend pensioen. Na de Pedagogische Academie in Utrecht (Rehoboth) te hebben doorlopen ging Ed, in afwachting op zijn oproep voor militaire dienst, aan het werk als badmeester en als ambtenaar op de afdeling financiën in Nijkerk. Op het allerlaatste moment kreeg hij vrijstelling.

Kort daarna kreeg hij in maart 1976 een baan aangeboden als onderwijzer op de Beatrixschool; een lagere school in Nijkerk. Op deze school heeft hij in van toen nog klas één tot en met zes lesgegeven. In de avonduren volgde hij colleges van het Nutsseminarium aan de Universiteit van Amsterdam; MO-A en B Onderwijskunde.

In 1989 ging hij samen met zijn vrouw Eveline in Kenia wonen en werken. Ze werkten samen op The Netherlands School in Nairobi. Naast zijn werk deed hij vrijwilligerswerk voor het ‘Good News Centre’ in de sloppenwijk Kibagare. In Nairobi hun beide kinderen Luke en Ageeth geboren.

Na vijf jaar Nairobi kwam het gezin in Harpel wonen, waar Ed directeur werd van basisschool De Rots. Ze woonden in een heuse ‘bovenmeesterwoning’ met het schoolplein als verlengstuk, voor het speelgenot van hun kinderen en alle buurtkinderen; een heerlijke kleinschaligheid, aldus Ed.

Vanaf 1999 vond hij een nieuw avontuur in Onstwedde. Eerst werd hij directeur van de M.J. Langeveldschool en De Ark (Holte). Enkele jaren later kwam hier ook de Regenboogschool bij. Tussendoor heeft hij twee interim-management opdrachten om van zwakke scholen weer goede scholen te maken gehad.

Waar hij met heel veel voldoening op terugkijkt, is dat het gelukt is samen met heel veel betrokken collega’s, ouders en bestuurders een fusie te realiseren tussen Regenboog- en Langeveldschool. De nieuwe school kreeg de naam: De Rank.

De uitdaging ging nog een stapje verder. Hij mocht vanaf het begin meewerken aan een uniek project in Nederland. Een MFA (Multi Functionele Accommodatie) waarin Voortgezet onderwijs, Basisonderwijs en Peuterspeelzaal nauw samenwerken, ‘Een school van Peuter tot Puber’. In 2011 werd De Bast in gebruik genomen. In dit prachtige gebouw met geweldige mensen heeft hij de laatste jaren van zijn loopbaan met heel veel plezier mogen werken.

Nu is hij gepensioneerd. Zijn vrouw Eveline werkt nog als onderwijzeres op de Anne de Vriesschool in Stadskanaal. Ed heeft al verschillende huishoudelijke taken toebedeeld gekregen, met name op het gebied van “facilitair management”. De tijd die overblijft gaat hij verdelen over werkzaamheden voor Westerwolde Actueel, Golfclub Westerwolde en Westerwolde Hamrik. Binnenkort wordt hij ingewerkt bij de Bibliotheek van Vlagtwedde.

Daarnaast heeft hij zijn zaalvoetballenclubje ‘ZVOP’, zijn filosofieclub en houdt hij zich bezig met golf, fotograferen, lezen en ‘kippen’ = kamperen met ons ‘Kipje’.

“De tijd zal het leren of dit evenveel voldoening geeft als de 44 jaar werken in het onderwijs” vertelt Ed. Het zal zeker een hele verandering zijn.

Vandaag was het officiële afscheid. Vanwege het coronavirus moest het hele programma, met onder anderen een groot afscheidsfeest met de kinderen en een uitbundige afscheidsreceptie voor ouders en genodigden worden omgegooid.

Ed werd vanmorgen, samen met zijn vrouw, door de leerlingen bij de school opgewacht. Wat volgde was een feestelijke ( corona-proof) programma met onder anderen een goochelaar. Aan het eind van de ochtend verzamelden de leerlingen zich op het schoolplein. Daar moest Ed een bord onthullen. Tot zijn grote verrassing had het schoolplein de naam: Meester van de Bunt-plein gekregen! Ook droeg hij symbolisch zijn functie over aan de nieuwe directeur Jenny van Oosten.

Na een rustmoment thuis volgde voor Ed en Eveline een afscheidstournee door Onstwedde. Via een vooraf vastgestelde route reden ze van locatie naar locatie. In het zaaltje bij de Christelijk Gereformeerde kerk, in de Brinkhof en d’Ekkelkaamp konden belangstellen tijdens een kleine receptie afscheid van Ed nemen. Ook langs de route stonden mensen om Ed en Eveline uit te zwaaien. De tournee eindigde bij de Bast.

De foto’s zijn gemaakt door Ko Kamies