Excursie werkzaamheden Kloosterbos

TER APEL – Binnen enkele weken start Staatsbosbeheer met de voorbereidende werkzaamheden in het Kloosterbos in Ter Apel. Het doel van deze werkzaamheden is om het parkbos in ere te herstellen. Er worden zichtlijnen in het bos aangebracht, de vijver wordt aangepakt en een aantal bomen wordt verwijderd om andere bomen meer ruimte te geven.

Om omwonenden en andere belangstellenden te informeren over deze werkzaamheden organiseren Stichting Herinrichting Klooster Enclave Ter Apel en Staatsbosbeheer een excursie op woensdagavond 30 september, om 18.30 uur.

Geïnteresseerden voor deze excursie kunnen zich aanmelden bij boswachter Jelka Vale, j.vale@staatsbosbeheer.nl

Ingezonden