DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Gistermiddag zijn politie en brandweer om 16.40 uur uitgerukt voor een brand aan de Luisenstraße in Papenburg. Daar stond een 14 meter lange heg van coniferen in brand. De brandweer, die met vier voertuigen en 20 brandweerlieden ter plaatse kwam, heeft het vuur gedoofd. De brand ontstond nadat een bewoner onkruid aan het wegbranden was. De schade wordt op meerdere honderden euro’s geschat.

Stavern

Tussen dinsdag- en donderdagochtend is het offerblok in de St.Michael Kirche in de Kirchstraße in Stavern opengebroken. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Sögel.

Meppen

In de nacht van dinsdag op woensdag is vanaf een bedrijfsterrein aan de Marie-Curie-Straße in Meppen een zitmaaier gestolen. Het betreft een zitmaaier van het merk John Deere. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Gistermiddag is op een parkeerplaats aan de Nagelshof in Meppen een grijze Ford Fiësta aangereden. De veroorzaker is doorgereden zonder gegevens achter te laten.

In de nacht van dinsdag op woensdag is vanaf het terrein van een hondenvereniging aan de Hasenkamp in Meppen koper gestolen. De daders hebben de koperen elementen van een hekwerk gedemonteerd. De spullen werden woensdag op een grondstuk in de buurt teruggevonden.

Haren

Gistermiddag reed de bestuurder van een zilvergrijze Opel Corsa om half twee op de verkeerde weghelft van de Ravensberg in Haren. Daar klapte de auto met de buitenspiegel tegen een tegemoetkomende personenauto. Hierbij ontstond schade. De politie is op zoek naar de veroorzaker en getuigen van het ongeval.

In de Von-Galen-Straße in Haren zijn broodjes met daarin spijkers (zie foto) aangetroffen. Mogelijk zijn deze neergelegd zodat honden ze opaten. De politie waarschuwt hondenbezitters alert te zijn en is met het onderzoek naar de herkomst van de broodjes bezig.

Emsland

De afgelopen weken zijn in diverse gemeentes in Emsland inwoners telefonisch benadert door personen die zich voor medewerkers van de politie uitgaven. Er werden vragen gesteld over hun vermogen en bezittingen. In de meeste gevallen hadden de mensen het door dat het niet om echte medewerkers van de politie ging en hebben ze het gesprek beëindigd. De politie stelt telefonisch geen vragen over bezittingen en vraagt ook niet om geld en kostbaarheden over te dragen. Zij adviseren de mensen zich niet onder druk te laten zetten en meteen het gesprek af te kappen. Doe aangifte!