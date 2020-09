Medewerker gemeente Oldambt test positief op corona

OLDAMBT – Afgelopen donderdag meldde zich een medewerker van de gemeente Oldambt met een positieve uitslag op een coronatest. De medewerker heeft de coronamaatregelen opgevolgd, is thuis gebleven en heeft zich laten testen. Collega’s en bezoekers van de gemeente hebben geen risico gelopen op besmetting en vallen daarom buiten het bron- en contactonderzoek. De besmette medewerker heeft milde klachten en blijft thuis tot hij minimaal 48 uur klachtenvrij is.

Omdat het een eerste besmetting is van zo dichtbij, is er onder het personeel aandacht aan besteed en is de gemeenteraad geïnformeerd. Uit privacyoverwegingen is niet bekend gemaakt om wie het gaat.

De gemeente Oldambt heeft een intern coronaprotocol. Vitale processen kunnen hierdoor veilig doorgang vinden. Omdat veel medewerkers hun werk vanuit huis kunnen doen, is er in de gebouwen van de gemeente voldoende ruimte om veilig te kunnen werken en bezoekers te kunnen ontvangen.

