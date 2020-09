Rabo ClubSupport helpt mee doelen realiseren

REGIO – Clubs en verenigingen kunnen weer een steuntje in de rug aanvragen via Rabo ClubSupport.

Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren met haar kennis, netwerk en financiële middelen in het club- en verenigingsleven van Nederland. Het zijn de Rabobank-leden die samen beslissen over welke initiatieven uit het club- en verenigingsleven de steun van de bank verdienen. De afgelopen maanden hebben clubs en verenigingen het zwaar te verduren gehad door de coronacrisis. Leden konden maandenlang niet samenkomen om te sporten, zingen, dansen, hobby’s te beoefenen of om zich met elkaar in te zetten voor hun vereniging.

Groot gemis

“Nederland is kampioen verenigingen. En dat is ons tijdens de coronacrisis juist onmogelijk gemaakt’’, vertelt Harry Scholte, directievoorzitter Rabobank Groninger Land. “Door de maandenlange stop hebben clubs niet alleen financiële zorgen, we horen ook geluiden over de sociaal-maatschappelijke gevolgen. De kantine of het clubhuis is voor veel mensen hun tweede thuis: dé plek waar leden samenkomen, waar talenten worden ontplooid en waar verbinding ontstaat in de buurt. Daarmee is tijdens de afgelopen maanden de belangrijke sociale functie die clubs hebben weggevallen. Met Rabo ClubSupport helpt Rabobank clubs op weg. Meedoen is dus goed voor de club & geweldig voor de buurt.”

Inschrijving gestart

Inschrijven kan nog tot en met 30 september.

Stichtingen en verenigingen ontvingen een persoonlijke code van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2020. Aanmelden kan nog tot en met 30 september. De stemperiode voor Rabobank-leden start op 5 oktober en in de week van 2 t/m 6 november wordt de uitslag bekend gemaakt.

Meer informatie over Rabo ClubSupport is te vinden op Rabobank.nl/clubsupport.

Ingezonden