Vanaf 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel

NEDERLAND – Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf aanstaande maandag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. Deze regeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.

De GGD’en in heel het land werken er hard aan om de prioritering zo snel mogelijk rond te krijgen. Om de voorrangsregeling goed uit te kunnen voeren moeten callcentermedewerkers opgeleid worden, specifieke afspraken met laboratoria gemaakt worden en een speciaal nummer ingericht worden. Het lukt daarom niet eerder voorrang te geven bij de teststraten aan zorg- en onderwijspersoneel dan vanaf maandag 21 september.

Aanvragen coronatest via prioriteitsnummer

Zorgmedewerkers en onderwijspersoneel kunnen vanaf 21 september 7 dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur bellen met het coronatest prioriteitsnummer van de GGD om een testafspraak te maken. Dit telefoonnummer wordt bekend gemaakt op 21 september om 07.30 uur.



Het is belangrijk dat alleen de mensen die in aanmerking komen voor prioriteit, gebruik maken van dit nummer. Daarom vindt er op twee momenten controle plaats: telefonisch én in de teststraat. Werkgevers zijn gevraagd om erop toe te zien dat er niet onnodig gebruik wordt gemaakt van deze regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangsstraten te snel vollopen.



Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg

Wie komen voor deze prioriteitsregeling in aanmerking?

Op Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg staat een overzicht van professionals die in aanmerking komen. Om getest te worden moeten zij klachten hebben die passen bij het coronavirus. Zorgmedewerkers moeten onmisbaar zijn voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van de zorg. Onderwijspersoneel komt in aanmerking als zij werken in het basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs én als hun afwezigheid ervoor zorgt dat klassen naar huis worden gestuurd.

Waarom krijgen deze doelgroepen prioriteit?

Zorgmedewerkers krijgen prioriteit, omdat zij onmisbaar zijn bij de bestrijding van het coronavirus. Bovendien werken zij met kwetsbare mensen. Het risico bij besmettingen is daardoor extra groot.

Het onderwijspersoneel krijgt prioriteit om te voorkomen dat een klas naar huis moet. Want dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van de leerlingen. En ook voor de ouders die daardoor niet aan het werk kunnen. De voorrangsregeling is een tijdelijke regeling omdat de vraag naar testen momenteel groter is dan de capaciteit in de laboratoria. De capaciteit wordt zo snel mogelijk uitgebreid. De verwachting is dat in oktober de capaciteit weer voldoende is om aan de vraag naar testen te kunnen voldoen.

Bron: Rijksoverheid