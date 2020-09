Dit jaar geen internationaal tafeltennis evenement in Stadskanaal

STADSKANAAL – Er komt definitief geen internationaal tafeltennisevent in november 2020 in Stadskanaal in verband met corona. Eerder werd al bekend dat de tweede Dutch Open Para niet in de geplande vorm zou doorgaan vanwege de coronacrisis. Ook de plannen voor en internationaal trainingskamp zijn nu van de baan.

Op 21 augustus werd bekend dat een alternatieve DOP in november niet realistisch was in verband met de coronamaatregelen. Deze beslissing nam de NTTB na overleg met de Internationale Tafeltennisbond en NOC*NSF. Een alternatieve DOP zonder internationale status werd later ook van de kalender geschrapt en ook een internationaal trainingskamp zit er niet in, zo is deze week besloten.

Gezien de reisbeperkingen in de wereld en de nog altijd bestaande coronamaatregelen is het niet realistisch om nu een internationaal toernooi te organiseren. In het najaar van 2021 hoopt de NTTB alsnog de tweede editie van de DOP te kunnen organiseren.

Bron: NTTB