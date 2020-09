Escaperoom in de Bibliotheek

STADSKANAAL, VEENDAM – Help, Dr. Loepf zit vast in een boek! Kunnen jullie hem helpen om door het verhaal heen te komen? Stap binnen in de escaperoom van Bibliotheek Stadskanaal of Bibliotheek Veendam en los samen het verhaal op.

Tot en met 30 september kunnen kinderen elke woensdagmiddag meedoen aan een escaperoom. In de bibliotheken van Stadskanaal en Veendam wordt wekelijks een escaperoom gebouwd. Lukt het de kinderen om het verhaal van Dr. Loepf op te lossen? Deze gekke professor, en “broer” van bibliotheekmedewerker Jeroen Bouland, was bezig met een nieuwe uitvinding, maar of dat helemaal goed ging…

Escaperoom

De escaperoom in de bibliotheken van Stadskanaal en Veendam vindt nog plaats op woensdag 16, 23 en 30 september. Per middag zijn er drie starttijden (14.30, 15.30 of 16.00 uur). De escaperoom is geschikt voor kinderen van 7 jaar en ouder.

Wil je meedoen in Bibliotheek Veendam? Meld je dan aan via biblionetgroningen.nl/veendam.

Wil je meedoen in Bibliotheek Stadskanaal? Meld je dan aan via biblionetgroningen.nl/stadskanaal.

