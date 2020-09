DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Nordhorn

Vannacht is in Nordhorn door meerdere personen de geldautomaat van de Commerzbank aan de Bentheimer Straße opgeblazen. De daders verschaften zich eerst met geweld toegang tot de hal van de bank. Hoeveel geld er is gestolen is niet bekend gemaakt.

De daders gingen er op motorscooters vandoor. Een persoon is aangehouden, een andere ging er te voet vandoor. De politie is nog op zoek naar minstens twee personen. Zij worden ondersteund door het grensoverschrijdend politieteam en meerdere politiekorpsen uit de regio. Bij de zoektocht is ook een politiehelikopter ingezet.

De brandweer van Nordhorn heeft bij de opgeblazen automaat metingen verricht. Er is geen gas meer waargenomen. De politie waarschuwt weggebruikers in de omgeving van Nordhorn geen lifters mee te nemen en bij het zien van verdachte personen 110 te bellen.

Papenburg

Donderdagnacht is een poging tot inbraak geweest bij een bruidszaak aan de Splitting links in Papenburg. De daders probeerden met geweld de deur naar het pand open te krijgen. Toen dit niet lukte gingen ze er vandoor. De schade bedraagt 500 euro.