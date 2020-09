Laatste stoomtreinritten van 2020 bij Museumspoorlijn STAR

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 19 september 08.00 uur. Door John Havinga

Een groot hogedrukgebied boven Atlantische oceaan richting Denemarken zorgt tot en met dinsdag voor zonnig en droog weer. Het wordt ook iets warmer, maar ’s ochtends vroeg is het nog wel fris. Vanmiddag weinig bewolking en maxima rond 21 graden. De wind is matig uit oost-noordoost, kracht 4. Vannacht koelt het tot rond 5 graden en dat is iets wat we al lange tijd niet meer hebben meegemaakt.

Morgen en maandag overwegend zonnig met af en toe hoge bewolking, en er is die dagen iets minder wind. De temperatuur komt dan ’s middags uit op 23 graden, ’s nachts daalt het die dagen tot ongeveer 7 graden.

Dinsdag blijft het nog droog maar daarna lijkt het toch erg wisselvallig te worden met regen of buien en meer bewolking. De zuidwester komt dan op gang en de temperaturen dalen in rap tempo naar circa 15 graden.