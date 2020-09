Voor ieder wat wils op het Tellerlikkerfestival

WINSCHOTEN – Op het Tellerlikkerfestival is voor ieder wat wils. Het festival startte gisteravond en gaat door tot zondagavond.

Gisteravond startte Cultuurhuis De Klinker het seizoen met het gratis toegankelijke Tellerlikker Festival. Pé & Rinus vertelden op hilarische wijze wat er aankomend seizoen in het theater te zien is.

Na deze gezamenlijke aftrap in de Grote Zaal konden 50 bezoekers hun weg vervolgen naar de Rabozaal voor een film met daarin een kijkje achter de schermen van het theater en activiteiten van het Kunstencentrum. De bezoekers konden onder het genot van een drankje genieten van livemuziek van singer-songwriter Jelle Mulder.

Vanmiddag presenteerde Erwin de Vries met band driemaal zijn nieuwe CD. In het Theatercafé speelde Them Dirty Dimes drie sets swingende, nostalgische swing, blues en gypsy. Het Puellae Kwartet, sinds 2017 actief als klassiek strijkers, speelde werken van Beethoven, Piazzolla en Schulhoff. Kinderen konden zich met krijt uitleven op het als huiskamer ingerichte plein en in de bibliotheek waren knutsel- en andere activiteiten.

Vanavond is de try-out Tijd Zat! van cabaretières Sanneke van der Meulen en Marieke Klooster, waarin twee vrouwen van dertig en vijftig het liefst de tijd stil willen zetten. Dit wordt driemaal gespeeld in de Rabozaal. In de Grote Zaal speelt de band van de in Groningen woonachtige zanger, pianist en mondharmonica speler Tollak Ollestad (geboren in Alaska, opgegroeid in Seattle en lang actief in de L.A. studio scene). Hij leverde bijdragen aan albums van o.a. Earth Wind and Fire, Billy Idol en toerde met Venice, Michael McDonald, Sheena Easton en Seal. Het Bolotny Trio speelt met viool, gitaar en bas op virtuoze wijze een breed instrumentaal repertoire klassiek, swing en gypsy in het Theatercafé, waarbij het publiek tijdens het optreden kan genieten van een hapje en een drankje.

Morgenmiddag speelt Symfonie Orkest Educa Symfonia (voorheen opleidingsorkest VKSO): een educatief orkest waarbij jong en oud een podium wordt geboden om zich muzikaal verder te ontwikkelen. Dit gebeurt onder leiding van de jonge enthousiaste dirigent Joël Smits.

In de foyer is een informatiemarkt van de regionale amateurverenigingen. In de Rabozaal draait de in april 2020 opgenomen film New Amped door jongeren uit Oldambt. Zij vormen samen het hart in een film waarbij zij met muziek, dans, gedichten, songs en monologen het publiek meenemen in hun gedachtewereld. Hun gedachten zijn door het provinciaal project Gronings Vuur zichtbaar in deze film. Enkele deelnemers treden live op.

Tussen de optredens door is er livemuziek van Anne-Lie Persson in het Theatercafé. De in Stedum woonachtige singer-songwriter wordt geboren in het Zweedse Östersund. Sinds haar afstuderen in 1999 aan het Prins Claus Conservatorium speelt ze al in talloze lokale bandjes in uiteenlopende genres zoals vocalgroup Treats, Mama’s Kitchen en Casino Royal. In Winschoten zingt ze vooral eigen werk.

Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken! Wel dient men vooraf kaarten te reserveren.

Foto’s en video: Anita Meis