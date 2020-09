Digitaal Café in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Bibliotheek Veendam is onlangs gestart met een Digitaal Café. Bezoekers kunnen zich maandelijks in de bibliotheek laten bijpraten over de online wereld. Donderdag 8 oktober gaat het in het Digitaal Café over de DigiD.

Contact met de overheid gaat steeds vaker via internet: denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een uitkering of het verlengen van je rijbewijs. Om gebruik te kunnen maken van deze overheidsdiensten heb je een DigiD nodig. Maar wat is een DigiD en hoe werkt dit digitale paspoort van de Nederlandse Overheid? Daarover gaat het donderdag 8 oktober in het Digitaal Café van Bibliotheek Veendam.

Aanmelden

Het Digitaal Café vindt plaats van 14.00 uur tot 16.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar in de bibliotheek of via biblionetgroningen.nl/veendam.

Ingezonden