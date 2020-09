DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Nordhorn

In de nacht van vrijdag op zaterdag is om kwart voor vier in Nordhorn door meerdere personen de geldautomaat van de Commerzbank aan de Bentheimer Straße opgeblazen. De daders verschaften zich eerst met geweld toegang tot de hal van de bank. Hoeveel geld er is gestolen is niet bekend gemaakt.

De daders gingen er op motorscooters vandoor. Een persoon werd aangehouden. Rond negen uur gistermorgen werd in Oortlöödiek een tweede verdachte gesignaleerd. Ook stond daar een van de bij de vlucht gebruikte motorscooters. De man vluchtte een maisveld in. Het veld werd door talrijke agenten omsingeld. Ook werd de boel vanuit de lucht met behulp van een politiehelikopter in de gaten gehouden. De politie vermoedde dat de derde voortvluchtige zich in een maisveld aan de Leuchtturmweg had verstopt. Beide velden werden tot in de late avonduren uitgekamd, maar de daders zijn niet aangetroffen.

Bij de geldautomaat zijn diverse sporen en bewijsmateriaal veilig gesteld. De gearresteerde man is een Nederlander. Over zijn identiteit, woonplaats en leeftijd is in het kader van het onderzoek niets bekend gemaakt.

Meppen

Vanmorgen is op de parkeerplaats van de atletiekbaan aan de Helter Damm in Meppen tussen elf en twaalf uur een geparkeerde Ford Focus aangereden. De veroorzaker is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen.