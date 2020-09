Veel belangstelling voor fruitpersdag Blauwestad

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 20 september 08.00 uur. Door John Havinga

Het omvangrijk hogedrukgebied vanaf de Atlantische oceaan richting Polen houdt tot en met dinsdag stevige greep op het weer. Het blijft aangenaam nazomeren met zonnige en droge condities. Vanmiddag is het zonnig en de maximumtemperatuur komt uit op rond 21 graden. De wind is matig uit noordoost, kracht 3. Vannacht is het helder en frisjes; het koelt af tot rond 6 graden.

Morgen en dinsdag overwegend zonnig met wat hogere wolkenvelden. De temperatuur komt dan ’s middags uit op 23 graden, waarbij de wind zwak tot matig is (2 tot 3 Bft). Morgen komt de wind nog uit het noordoosten, dinsdag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten. ’s Nachts daalt het die dagen tot ongeveer 6 graden, met wat nevel of een mistbank.

Daarna lijkt het toch wisselvallig te worden met regen of buien (soms met onweer) en meer bewolking. De zuidwester komt dan op gang en de temperaturen dalen in rap tempo naar circa 15 graden op vrijdag en in het volgend weekend.